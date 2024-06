Het gebouw wordt het hoofdcommissariaat voor de gemeenten Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark. Zo’n 100 medewerkers gaan er in het voorjaar van 2025 aan de slag. Het gebouw zal 9 miljoen euro kosten en zal ecologisch verantwoord zijn. De architect koos daarom voor houtmassiefbouw. Hout is een natuurlijk en circulair product en draagt bij aan een CO2 neutrale productie.

De werken verlopen zoals gepland. De pylonen staan al een tijdje recht, de vloerplaten liggen en de dakconstructie is dicht. De opleveringsdatum is voorzien in het eerste kwartaal van 2025. Tegen de zomer van 2025 hoopt de politiezone te kunnen verhuizen.