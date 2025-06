Het nieuwe hoofdkwartier van de politiezone Polder is officieel open en staat in Diksmuide. Het duurzame nieuwbouwproject ligt op een gemakkelijk bereikbare locatie en zet sterk in op het welzijn van de medewerkers. Er is gezorgd voor veel daglicht, rustgevende kleuren, ergonomische werkplekken en akoestische maatregelen voor een aangename werkomgeving. “Een aangename werkplek maakt mensen productiever en gelukkiger,” aldus de korpschef “Onze medewerkers verdienen een omgeving waarin ze zich goed voelen.”