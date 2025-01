De politie vraagt nu dat wie werkt in de thuisverpleging, familiehulp of mantelzorg meehelpt om de oudere bevolking te sensibiliseren over deze oplichtingspraktijken.

“Zij zijn vaak een vertrouwenspersoon en kunnen een belangrijke rol spelen door hen te waarschuwen en eenvoudige tips mee te geven om zich te beschermen,” zegt de politie.