De mysterieuze weldoener zelf woont in de buurt van Kortrijk, maar hij blijft liever anoniem. Zijn vader is zwaar ziek, elke afleiding is dus welkom, ook op sociale media. “Als ik die gezichten zie als ze de centjes vinden, zij zijn happy, ik ben dan ook happy. Dat is instant happiness, dus voilà. De video's die mij aanspreken, die bij mij blijven hangen, zijn echte video's, echte reacties, blije reacties. En doe daar een beetje humor bij en geld, en dan heb je iets viraals. Ik dacht: ik ga dat eens doen.”