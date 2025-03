Verder blijken er regionale verschillen te zijn in de schelpenfauna. De ovale strandschelp blijft opvallend talrijker in Nederland dan beneden het Schelde-estuarium. De venusschelp trof men vrijwel uitsluitend in Nederland aan, en dan vooral ten noorden van Zeeland. De mossel, het nonnetje, de Amerikaanse boormossel, de gewone tapijtschelp en de gewone schaalhoren komen dan weer meer voor in de meest zuidelijke gebieden.

Toch lijkt de top drie van meest gevonden schelpen in de drie landen dit jaar minder te verschillen dan bij vorige tellingen. Soorten als de kokkel, de halfgeknotte strandschelp, de stevige strandschelp, het zaagje en de Amerikaanse zwaardschede komen overal in grote aantallen voor. Overal is de halfgeknotte strandschelp de meest getelde soort, gevolgd door de kokkel. Ook de Amerikaanse zwaardschede en het zaagje eindigen in de drie landen in de top vijf.

Niet-inheemse schelpen, door de mens al dan niet doelgericht geïmporteerd, zijn goed voor 8 procent van de soorten, en 13 procent van de geraapte schelpen. Geen van die niet-inheemse schelpen lijkt te zijn toegenomen, en er zijn ook geen nieuwe vreemde soorten gemeld.