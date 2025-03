In verschillende kustgemeenten trokken deelnemers eropuit om de vloedlijn af te speuren naar bijzondere vondsten. Klassieke soorten zoals tapijtschelpen, kokkels en mosselen werden veelvuldig aangetroffen, maar ook exotische schelpen duiken steeds vaker op.

"De Amerikaanse strandschelp is een nieuwkomer die we vier jaar geleden nog niet zagen," vertelt Jonckheere. Ook de toename van scheermessen en fossiele kokkels viel op. "Sommige schelpen die we vinden, zijn meer dan 100.000 jaar oud," aldus een deelnemer.