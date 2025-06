De brand bij een afvalverwerkend bedrijf in Oostnieuwkerke, die vrijdagavond uitbrak, is inmiddels volledig geblust. Het nablussen duurde nog tot maandagochtend 6 uur. Intussen zijn er nieuwe richtlijnen over het gebruik van het water in de buurt.

Op het kanaal Roeselare-Leie is wateractiviteit opnieuw toegestaan. Voor de rivier de Mandel gelden nog beperkingen. Uit stalen blijkt dat daar nog steeds sprake is van overschrijding van de milieukwaliteitsnormen door bluswater dat in het water is terechtgekomen.