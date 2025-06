De hevige brand die vrijdagavond uitbrak in een bedrijf aan de Vergeldermolenstraat in Oostnieuwkerke, heeft geleid tot ernstige rookontwikkeling en mogelijke milieuschade. Gouverneur Carl Decaluwé besliste in overleg met de burgemeesters van Staden en Roeselare om het provinciaal nood- en interventieplan te activeren.