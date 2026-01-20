6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Weer een stap­je dich­ter: Raad van Sta­te ver­werpt beroep van buurt tegen Olympiapark

Stadion brugge

De Raad van State heeft het beroep verworpen van omwonenden tegen de inrichting van de omgeving van het geplande nieuwe stadion van Club Brugge. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van het Olympiapark. Omwonenden vonden dat het park het algemeen belang niet zou dienen, maar de Raad van State is het daar niet mee eens. De uitspraak betekent een stap in de goede richting voor de realisatie van het nieuwe stadion.

De buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de Brugse gemeenteraad van 25 maart 2024, waarin de inrichting van de omgeving van het stadion wordt vastgelegd. Volgens omwonenden werd er te weinig rekening gehouden met adviezen rond mobiliteit, verlichting en groenaanplanting. Daar is de Raad het niet mee eens.

Raad voor Vergunningsbetwistingen aan zet

Verder oordeelt de Raad van State dat er door de buurtbewoners niet is bewezen dat het Olympiapark het algemeen belang niet zou dienen. Volgens de Raad is de gemeenteraad bovendien onpartijdig opgetreden en brengt het met de beslissing de openbare veiligheid niet in het gedrang. Daarmee vangen buurtbewoners bot.

De beslissing betekent een stap in de goede richting voor het Brugse stadiondossier. Weliswaar is het nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om zich uit te spreken over de omgevingsvergunning voor de effectieve bouw van het stadion zelf, want ook daartegen is beroep aangetekend.

Belga
Club Brugge Stadiondossier

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Mri1
Nieuws

Kraan takelt MRI-scanner van 5 ton naar binnen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Training Club Brugge - Marseille

40% kans om door te gaan: Club Brugge staat voor 'do or die'-match tegen Marseille
Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne blijft bij Aston Martin aan boord als test- en reserverijder
Infomarkt Bellewaerde uitbreiding

Bellewaerde onderzoekt uitbreiding: infomarkt licht buurt in over eventuele nieuwe attracties en hotel
Zilverwerk Brugge

Eeuwenoude zilveren schaal keert vanuit Londen terug naar Brugge
Club Brugge Shirt

Combiregeling van politie moet Marseille-supporters uit Brugs stadscentrum weren
Politieactie Kortrijk Veemarkt

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt
Aanmelden