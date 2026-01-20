Verder oordeelt de Raad van State dat er door de buurtbewoners niet is bewezen dat het Olympiapark het algemeen belang niet zou dienen. Volgens de Raad is de gemeenteraad bovendien onpartijdig opgetreden en brengt het met de beslissing de openbare veiligheid niet in het gedrang. Daarmee vangen buurtbewoners bot.

De beslissing betekent een stap in de goede richting voor het Brugse stadiondossier. Weliswaar is het nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om zich uit te spreken over de omgevingsvergunning voor de effectieve bouw van het stadion zelf, want ook daartegen is beroep aangetekend.