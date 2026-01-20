Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
De Raad van State heeft het beroep verworpen van omwonenden tegen de inrichting van de omgeving van het geplande nieuwe stadion van Club Brugge. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van het Olympiapark. Omwonenden vonden dat het park het algemeen belang niet zou dienen, maar de Raad van State is het daar niet mee eens. De uitspraak betekent een stap in de goede richting voor de realisatie van het nieuwe stadion.
De buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen de beslissing van de Brugse gemeenteraad van 25 maart 2024, waarin de inrichting van de omgeving van het stadion wordt vastgelegd. Volgens omwonenden werd er te weinig rekening gehouden met adviezen rond mobiliteit, verlichting en groenaanplanting. Daar is de Raad het niet mee eens.
Raad voor Vergunningsbetwistingen aan zet
Verder oordeelt de Raad van State dat er door de buurtbewoners niet is bewezen dat het Olympiapark het algemeen belang niet zou dienen. Volgens de Raad is de gemeenteraad bovendien onpartijdig opgetreden en brengt het met de beslissing de openbare veiligheid niet in het gedrang. Daarmee vangen buurtbewoners bot.
De beslissing betekent een stap in de goede richting voor het Brugse stadiondossier. Weliswaar is het nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen om zich uit te spreken over de omgevingsvergunning voor de effectieve bouw van het stadion zelf, want ook daartegen is beroep aangetekend.