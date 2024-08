Het hele weekend lang konden liefhebbers van de dance-muziek hun hartje ophalen in Zeebrugge. De Nederlandse toptechno-DJ Reiner Zonneveld kreeg zondagavond de eer om WECANDANCE 2024 af te sluiten. Zo zit de elfde editie er opnieuw op, één die uiterst succesvol was.



"Dit jaar draaide ons concept rond 'Drop in The Light, Rise in the Dark'. We kozen voor een nieuw en innovatief design, dat een internationale uitstraling had", blikt de organisatie terug. "Met een zonovergoten strand, ongelooflijke outfits, epic festival food en energieke dj sets konden hadden we op niets beter gehoopt."