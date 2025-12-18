Wat met gra­tis par­ke­ren, of uit­brei­ding van blau­we zones? Stu­den­ten bren­gen par­keer­druk in De Haan in kaart

Studenten van Hogeschool VIVES hebben vandaag een grootschalig parkeeronderzoek uitgevoerd in De Haan, Wenduine en Vosseslag. De resultaten moeten het gemeentebestuur bijkomende inzichten geven voor het uitwerken van een toekomstgericht parkeerbeleid.

Studenten verkeerskunde en mobiliteit van Hogeschool VIVES hebben donderdag de parkeersituatie in De Haan, Wenduine en Vosseslag in kaart gebracht. Ze onderzochten onder meer de bezettingsgraad van parkeerplaatsen, de beschikbare capaciteit en het parkeergedrag van automobilisten op verschillende tijdstippen en locaties.

Het onderzoek kadert in een praktijkopdracht binnen hun opleiding en sluit aan bij eerdere samenwerkingen met lokale besturen. “Studenten leren hier niet alleen theorie toepassen, maar ontwikkelen ook onderzoeksvaardigheden en krijgen inzicht in de complexiteit van mobiliteitsvraagstukken”, zeggen docenten Koen Vandenberghe en Kris Derveaux.

De resultaten worden gebundeld in een rapport dat later aan het gemeentebestuur wordt voorgesteld. Dat moet helpen om gerichte beleidskeuzes te maken rond mobiliteit en parkeren.

"Gerichte keuzes maken"

De Haan bekijkt los daarvan al langer hoe het parkeerbeleid in de toekomst vorm kan krijgen. Vandaag kan je er bijvoorbeeld nog overal gratis parkeren, maar tijdens drukke periodes botst dat systeem op zijn limieten. “We hadden deze zomer enkele dagen waar hulpdiensten in de straat niet door konden”, zei burgemeester Wilfried Vandaele daar eerder over.

Het gemeentebestuur onderzoekt verschillende pistes, zoals een uitbreiding van de blauwe zones, bewonerskaarten en mogelijk ook betalend parkeren. “We willen werk maken van een toekomstgericht parkeerbeleid. Dit soort onderzoek kan ons helpen om gerichte keuzes te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde Dhont.

De Haan neemt gratis parkeerbeleid grondig onder de loep
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
