Tijdens de eindejaarsperiode zal je op veel plaatsen weer kunnen schaatsen op een echte ijsbaan. Vorig jaar kon dat vaak niet, omdat steden en gemeenten wilden besparen op de hoge energiekosten. Maar nu zijn de prijzen weer gezakt, en dus komen de schaatspistes terug. En dat is belangrijk, want alternatieven zoals rolschaatsen in Waregem of kerstiglo’s in Ieper lokten weinig bezoekers.