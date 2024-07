Gwendolyn Rutten schorst Vergote vanaf augustus voor belangenvermenging bij de aankoop van een stuk grond met winst. Eerder gaf de rechtbank hem daarvoor een jaar uitstel en een geldboete van 8.000 euro. De schorsing komt desondanks hard aan bij Vergote.

“De schorsing is een doemscenario dat ik niet meer verwachtte. Ik ben al genoeg gestraft. De rechter legde mij een jaar geleden geen politiek verbod op en stelde in zijn vonnis dat er van opzettelijk verkeerd handelen geen sprake was. Dat minister Rutten mij zelf niet hoorde in deze zaak, komt dubbel zo hard aan”, klinkt het bij de burgemeester.