Het is niet duidelijk of de oppositie op een extra gemeenteraad aandringt n.a.v. de schorsing. Maar vast staat dat niemand de gemeente in een politiek vacuüm wil storten, ook de oppositie niet. Gert-Jan Hovaere, N-VA (Oppositie): “Een veroordeelde burgemeester die afgezet wordt door de minister. We hebben altijd gezegd: “Vanuit de oppositie willen we steun leveren.” We gaan de gemeente uiteraard niet aan zijn lot overlaten. Maar laat ons vooral verder kijken. We staan 4 maanden voor de verkiezingen. Dat is belangrijk. We kunnen nu duidelijk een signaal geven aan de kiezer.”