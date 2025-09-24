De vzw is één van de slachtoffers van de besparingsronde van de Vlaamse regering. Ze wordt dit jaar 202.000 euro aan museale middelen afgenomen. De regeling zal ook een impact op de subsidiëring voor de volgende jaren, zegt de vzw.



Peter Mouton, directeur vzw Aan de IJzer: “De beslissing van de Vlaamse Overheid treft ons bijzonder hard en ondermijnt de basisvoorwaarden voor een stabiele werking. In die mate zelfs dat het voortbestaan van onze werking onder zware druk komt te staan en dat het op dit moment onzeker is of een duurzame oplossing kan worden gevonden."

