5°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Vzw Aan de IJzer start crowd­fun­ding om wer­king te blij­ven garanderen

Ijzertoren

De vzw Aan de IJzer, eigenaar en beheerder van de IJzertorensite in Diksmuide, start een crowdfunding. Nu het zeker is dat de vzw de helft van haar museale middelen verliest, heeft ze onvoldoende centen om haar voortbestaan te garanderen.

De vzw is één van de slachtoffers van de besparingsronde van de Vlaamse regering. Ze wordt dit jaar 202.000 euro aan museale middelen afgenomen. De regeling zal ook een impact op de subsidiëring voor de volgende jaren, zegt de vzw.

Peter Mouton, directeur vzw Aan de IJzer: “De beslissing van de Vlaamse Overheid treft ons bijzonder hard en ondermijnt de basisvoorwaarden voor een stabiele werking. In die mate zelfs dat het voortbestaan van onze werking onder zware druk komt te staan en dat het op dit moment onzeker is of een duurzame oplossing kan worden gevonden."

Ijzertoren
Nieuws

Slachtoffer van besparingen: IJzertoren moet het met de helft minder subsidies doen

Klap opvangen

"Na jaren van intensieve investeringen in regularisatie, restauratie, renovatie en publiekswerking beschikken wij vandaag niet over voldoende reserves om deze klap volledig op te vangen.”

Vzw Aan de IJzer start nu noodgedwongen met een fondsenwerving.

De redactie
IJzertoren Museum aan de Ijzer

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Sting Beach Festival Nieuwpoort

Geen Nostalgie Beach Festival dit jaar
Ensors 2025

Putain en How To Kill Your Sister grote favorieten voor Ensors 2026
Schoolsnacks

700 kinderen krijgen gratis gezonde tussendoortjes op school
Kazerne Ieper

Asielcentrum in kazerne Ieper zal dit jaar sluiten
2021-01-21 00:00:00 - Muziekfestival Labadoux ook niet in 2021

Labadoux keert deze zomer terug in Ingelmunster
Boerenprotest Kortrijk 2

Europa wil landbouwers sneller extra geld aanbieden, Boerenbond is niet onder indruk
Aanmelden