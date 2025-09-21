De IJzertoren is een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft een belangrijke functie voor de Vlaamse beweging, met onder meer de jaarlijkse IJzerbedevaart. De toren heeft ook een museale werking. De 22 verdiepingen vormen een museum over de oorlog, maar ook over Vlaamse ontvoogding.

Dat er in de subsidies wordt gesnoeid door de Vlaamse regering met een minister-president van N-VA aan het hoofd is daarom des te opvallender.