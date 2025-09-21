Slachtoffer van besparingen: IJzertoren moet het met de helft minder subsidies doen
Een van de slachtoffers van de besparingsronde die de Vlaamse regering doorvoert is de IJzertoren. Het monument moet het straks met de helft van de huidige subsidies stellen. "We doen nu de grootste besparing ooit en de grootste crackdown op subsidies: natuurlijk zal je dan ook moeten besparen op dingen die ons dierbaar zijn", klinkt het bij Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA).
In het kader van de begrotingsopmaak zal ook fors worden geknipt in de jaarlijkse subsidie voor de IJzertoren. Dat wordt woensdag vernomen in de entourage van de Vlaamse regering. Ben Weyts van N-VA verdedigt de moeilijke besparing. "Wij zijn rechtlijnig", zegt hij. "Als we echt stevig willen ingrijpen op de subsidies, moeten we ook moeilijke boodschappen durven brengen."
De IJzertoren is een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft een belangrijke functie voor de Vlaamse beweging, met onder meer de jaarlijkse IJzerbedevaart. De toren heeft ook een museale werking. De 22 verdiepingen vormen een museum over de oorlog, maar ook over Vlaamse ontvoogding.
Dat er in de subsidies wordt gesnoeid door de Vlaamse regering met een minister-president van N-VA aan het hoofd is daarom des te opvallender.