17°C
Aanmelden
Nieuws
Diksmuide

Slacht­of­fer van bespa­rin­gen: IJzer­to­ren moet het met de helft min­der sub­si­dies doen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een van de slachtoffers van de besparingsronde die de Vlaamse regering doorvoert is de IJzertoren. Het monument moet het straks met de helft van de huidige subsidies stellen. "We doen nu de grootste besparing ooit en de grootste crackdown op subsidies: natuurlijk zal je dan ook moeten besparen op dingen die ons dierbaar zijn", klinkt het bij Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA). 

In het kader van de begrotingsopmaak zal ook fors worden geknipt in de jaarlijkse subsidie voor de IJzertoren. Dat wordt woensdag vernomen in de entourage van de Vlaamse regering. Ben Weyts van N-VA verdedigt de moeilijke besparing. "Wij zijn rechtlijnig", zegt hij. "Als we echt stevig willen ingrijpen op de subsidies, moeten we ook moeilijke boodschappen durven brengen."

"Als we echt stevig willen ingrijpen op de subsidies, moeten we ook moeilijke boodschappen durven brengen."

Ben Weyts, Vlaams viceminister-president

De IJzertoren is een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft een belangrijke functie voor de Vlaamse beweging, met onder meer de jaarlijkse IJzerbedevaart. De toren heeft ook een museale werking. De 22 verdiepingen vormen een museum over de oorlog, maar ook over Vlaamse ontvoogding. 

Dat er in de subsidies wordt gesnoeid door de Vlaamse regering met een minister-president van N-VA aan het hoofd is daarom des te opvallender. 

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belga
IJzertoren

Meest gelezen

Steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Herderstraat
Nieuws

Treinverkeer tussen Brugge en Kortrijk vanmorgen zwaar verstoord door bijna aanrijding en technisch probleem
Whats App Image 2025 09 22 at 06 30 131
Nieuws

Dader drievoudige steekpartij opgepakt na urenlange klopjacht

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie oostende

Meer politie, mobiele camera en wijkambassadeurs moeten woonwijk ’t Park in Wervik veiliger maken
Windmolen1

Dan toch windmolen in buurt van Tyne Cot Cemetery, dat Unesco Werelderfgoed is?
Thermae Palace werken 1

Thermae Palace gaat verder als hotel met 100 extra kamers: gemeenteraad keurt plannen goed
Eperon d'Or Izegem

Al meer dan 2.000 handtekeningen: protest tegen plannen met Eperon d’Or groeit
Gemeenteraad

Drievoudige moord is ook gespreksstof op gemeenteraad van Roeselare
Tom Verbeke

Tom Verbeke (N-VA) stapt uit gemeenteraad na heisa rond Eperon d’Or
Aanmelden