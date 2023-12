Naast een nieuwe outfit krijgen de vrijwilligers trouwens nog meer goed nieuws: de stad Roeselare maakt werk van een nieuw dierenasiel.

Matthijs Samyn, schepen van Dierenwelzijn in Roeselare: "De huidige locatie op zich is te verouderd en we zijn momenteel nog aan het spreken met de buren, want participatie is daar wel heel belangrijk.



De plannen zijn er. Wij hebben ook al heel veel input gehad en normaal gezien gaan we in januari terug naar de buurt om deze plannen wat de verduidelijken om dan in het voorjaar van 2024 te starten aan de vergunningsprocedure."