"Het kazerneren van een bataljon van 800 militairen zou trouwens ook voor een gezonde dynamiek voor de middenstand in Koksijde kunnen zorgen, " zegt Sabien Lahaye-Battheu. "In nauw overleg met Defensie kijken we dus waar aanpassingen mogelijk zijn. Zo is het cruciaal dat er ook voor de technische diensten van Koksijde voldoende plaats is. Uit gesprekken met Defensie is nu voor de eerste keer gebleken dat een verkoop van delen van de basis vóór 2027 - het jaar waarin zou verhuisd worden - wel een optie is.”