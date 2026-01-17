Piloten Belgische luchtmacht oefenen deze week in West-Vlaanderen: op deze plaatsen ga je dat opmerken
De Belgische luchtmacht houdt deze week oefeningen aan onze kust. "Daarbij zal er meer vliegactiviteit zijn, en we gebruiken ook oefenmunitie," klinkt het.
De piloten trainen aan onze kust, "er zal daardoor meer vliegverkeer zijn boven onder meer Koksijde, Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Nieuwpoort, Westende en de omliggende gebieden," laat de luchtmacht weten. "Tijdens deze trainingen kunnen bepaalde fases tijdelijk voor extra geluidsniveaus zorgen, vooral tijdens oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van trainingsmunitie."
Ongerustheid is niet nodig, zegt Defensie: "Deze activiteiten dragen rechtstreeks bij aan het behoud van de expertise en de operationele paraatheid van ons personeel."
Ook oefeningen op de grond
Ook in Knokke-Heist zijn er deze week militaire oefeningen, op de grond. Daar neemt een dertigtal militairen aan deel, maar ook schepen op zee. Militaire zullen te zien zijn in de duinen of op het strand.