‘Sharon, wil je met me trouwen?’ staat er te lezen op een veld in Zarren, bij Kortemark. Met een hartje erbij. Allemaal zonnebloemen. Stijn heeft het zelf voor mekaar gekregen. Hij werkt dan ook in de precisielandbouw. Sharon (32) kon de boodschap lezen vanuit een helikopter. En natuurlijk heeft ze ‘ja’ gezegd, je zou voor minder!