Vraag het met bloe­men: Stijn doet een uniek huwelijksaanzoek

Je partner ten huwelijk vragen, de één doet er al wat meer moeite voor dan een ander. Maar er zullen er maar weinig zijn die het doen zoals Stijn (39) uit Izegem. Hij zegt het met bloemen, met véél bloemen.

‘Sharon, wil je met me trouwen?’ staat er te lezen op een veld in Zarren, bij Kortemark. Met een hartje erbij. Allemaal zonnebloemen. Stijn heeft het zelf voor mekaar gekregen. Hij werkt dan ook in de precisielandbouw. Sharon (32) kon de boodschap lezen vanuit een helikopter. En natuurlijk heeft ze ‘ja’ gezegd, je zou voor minder!

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
