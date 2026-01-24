Rosa Vanden Broucke en Noël Laethem, Marie-Madeleine Wittevrongel en Georges De Meulemeester, Rita Lannoo en Lionel Vandamme, Simonne Ockier en Conrard De Jonckheere, en Rita Van Eyghen en Noël Van Haecke: vijf koppels, samen goed voor 300 jaar huwelijk. In de Doelstraat in Pittem klinken ze dit jaar samen op hun diamanten jubileum.

Volgens Rosa Vanden Broucke en haar man Noël Laethem draait een lang huwelijk vooral om dag per dag samenleven. “Je denkt daar eigenlijk niet aan. Het is een goede dag, een slechte dag, zoals overal”, klinkt het.