Vijf keer diamant in één straat: deze vijf koppels vieren samen hun 60ste huwelijksverjaardag
In de Doelstraat in Pittem vieren dit jaar vijf koppels hun diamanten huwelijksjubileum. Alle vijf zijn ze al 60 jaar getrouwd en wonen ze bovendien in dezelfde straat. Een uitzonderlijk toeval, met een pak levenswijsheid als rode draad.
Rosa Vanden Broucke en Noël Laethem, Marie-Madeleine Wittevrongel en Georges De Meulemeester, Rita Lannoo en Lionel Vandamme, Simonne Ockier en Conrard De Jonckheere, en Rita Van Eyghen en Noël Van Haecke: vijf koppels, samen goed voor 300 jaar huwelijk. In de Doelstraat in Pittem klinken ze dit jaar samen op hun diamanten jubileum.
Volgens Rosa Vanden Broucke en haar man Noël Laethem draait een lang huwelijk vooral om dag per dag samenleven. “Je denkt daar eigenlijk niet aan. Het is een goede dag, een slechte dag, zoals overal”, klinkt het.
“Eerst werken, dan de kinderen, de kleinkinderen en het pensioen. En plots zijn die jaren voorbij."
Ook Rita Lannoo en Lionel Vandamme kijken met verwondering terug op die 60 jaar. “Eerst werken, dan de kinderen, de kleinkinderen en het pensioen. En plots zijn die jaren voorbij. Een week is niets meer”, zegt Rita.
"Geven en nemen"
Water in de wijn doen, dat blijft volgens Marie-Madeleine Wittevrongel en Georges De Meulemeester cruciaal. “We zijn nog samen, en dat is een goed teken”, lachen ze. Simonne Ockier en Conrard De Jonckheere vullen aan: “Je moet ook een beetje verdraagzaam zijn als de ander bijvoorbeeld eens te laat is. Maar dat gebeurt niet veel hoor.”
Voor Rita Van Eyghen en Noël Van Haecke zit het geheim in wederzijds respect. “Je moet geven en nemen. Dat is eigenlijk het belangrijkste”, zegt Rita.
Gezondheid
Ook als buren kunnen de koppels het goed met elkaar vinden. “We lopen elkaars deur niet plat”, zegt Simonne Ockier. “Maar we komen wel af en toe samen.” “En als we elkaar zien, zijn we blij”, vult Rita Lannoo aan. “We kunnen op elkaar rekenen.”
Op naar vijf keer briljant nu, al hopen de koppels vooral op gezondheid. “Dat we gezond mogen blijven en nog veel met de mobilhome kunnen rondrijden”, klinkt het bij Rita Van Eyghen en Noël Van Haecke. “Zo lang mogelijk samen en thuis blijven wonen, dat is ons doel”, besluiten Marie-Madeleine en Georges.