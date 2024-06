Lijsttrekker Mieke Eggermont, huidig penningmeester Hilde Bouckenooghe en Lucrece Vervaeck: dat zijn de drie overgebleven kandidaten uit 2018. Voor de rest allemaal nieuwe namen op de 29-koppige lijst: "Een volledige lijst kunnen voorstellen, nooit gedacht dat dit ons zou lukken toen we in de zomer van 2022 opnieuw de draad hebben opgepikt met Vooruit in Zwevegem, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost" aldus Mieke Eggermont.

Een greep uit de lijst

De oudste kandidaat is 74 jaar. Voorzitster Britt Hennion is de jongste telg met 20 lentes, zij duwt de lijst. met 14 vrouwen en 15 mannen is er een mooi genderevenwicht op de lijst. Er is ook een regionaal evenwicht, want 15 kandidaten komen uit Zwevegem, de veertien andere kandidaten leven verspreid over de deelgemeenten.

Vol voor beleidsdeelname

Vooruit Zwevegem trekt met drie speerpunten naar de verkiezingen: sociaal, wonen en mobiliteit: "de focus zal liggen op openbaar vervoer, die moet eenvoudiger en betaalbaar zijn", zegt Eggermont.