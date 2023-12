Eerder dit jaar engageerden de banken zich om in elke gemeente een bankautomaat te voorzien. "Afspraken zijn goed, maar iedereen weet ook dat grootbanken zich niet gebonden voelen door afspraken op papier", zegt Depraetere. "Dus wij stellen nu voor om het in wet te schrijven. Ik denk dat banken maar één taal goed verstaan en dat is de taal van geld, dus wij zetten daar financiële sancties tegenover."

Vooruit wil bovendien dat er in elke dorpskern een automaat komt, dus één per gemeente volstaat niet. "De grootbanken maken dit jaar 7 miljard euro winst en daar staat steeds minder dienstverlening tegenover. Er moet een basisaanbod zijn."