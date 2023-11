De actievoerders trotseerden zelfs de regen, want de nood is groot. Wie er woont is op Bredene-Duinen aangewezen om aan cash geld te geraken. Het gaat om duizenden mensen die geen toegang hebben tot een geldautomaat. Er moeten in hun gemeente dringend cash- afhaalpunten bijkomen vinden de Bredenaars.

Ondanks al het aandringen van de buurtbewoners is er nog niets veranderd. Voor wat contant geld zijn ze op de Kassa van de buurtwinkel aangewezen. Dat is uiteraard maar een oplossing voor noodgevallen. Ook het gemeentebestuur klopte al verscheidene keren aan bij de grootbanken, maar zonder resultaat.

Zelf investeren in een bankautomaat ziet burgemeester Steve Vandenberghe ook niet zitten. "Wij hebben een beperkt draagvlak en kunnen dit niet allemaal zelf doen. Het zou al snel gaan om zo’n 200.000 à 300.000 euro. Dan moet je je de vraag stellen: moeten wij met het belastinggeld het werk van de banken doen? We nemen dus onze verantwoordelijkheid en blijven de banken onder druk zetten. We staan aan de kant van onze inwoners en zullen dat blijven doen", aldus Vandenberghe.