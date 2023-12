"Wij zijn de eerste gemeente die dat in het gemeentehuis doen," zegt burgemeester Francis Benoit van Kuurne. "Het is verankerd in het gemeentehuis. Bij andere banken is het vaak afhankelijk van de bank zelf, de banken trekken weg. Hier, in het gemeentehuis, is het cashpoint voor tien jaar een zekerheid dat mensen in Kuurne geld kunnen afhalen.