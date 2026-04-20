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Waregem Deerlijk

Voor­lo­pig geen wind­tur­bi­ne langs E17 op grens van Deer­lijk en Waregem

710 BB LINKS aanvraagwindturbine

Er komt voorlopig toch geen windturbine op de grens van Deerlijk met Waregem, langs de E17. Aspiravi trekt zijn aanvraag opnieuw in na heel wat protest. Tegen het project kwamen 450 bezwaarschriften binnen.

De geplande windturbine zou goed 220 meter hoog worden. Aspiravi had een aanvraag ingediend om de turbine te bouwen in de zone langs de snelweg, maar die plannen stootten op veel verzet. Niet alleen buurtbewoners tekenden bezwaar aan, ook de gemeente Deerlijk en de stad Waregem waren tegen de komst van de windturbine op die plaats.

Veel protest

Naast de klassieke bezorgdheden over slagschaduw en lawaaihinder leefde in de buurt ook de vrees dat woningen minder waard zouden worden. Ook Agentschap Natuur en Bos had bedenkingen bij de plannen en noemde een windmolen op die plek schadelijk voor de natuur.

Aspiravi heeft nu beslist om de aanvraag opnieuw in te trekken. Daardoor komt er voorlopig geen windturbine op de grens van Deerlijk en Waregem.

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