Naast de klassieke bezorgdheden over slagschaduw en lawaaihinder leefde in de buurt ook de vrees dat woningen minder waard zouden worden. Ook Agentschap Natuur en Bos had bedenkingen bij de plannen en noemde een windmolen op die plek schadelijk voor de natuur.

Aspiravi heeft nu beslist om de aanvraag opnieuw in te trekken. Daardoor komt er voorlopig geen windturbine op de grens van Deerlijk en Waregem.