Waregem wil geen windturbine langs E17 op grens met Deerlijk: “Er zijn betere locaties voor een windmolen dan hier”
Stad Waregem geeft opnieuw een negatief advies voor de komst van een windturbine langs de E17 op de grens met Deerlijk. Volgens de stad en ook het Agentschap voor Natuur en Bos zou de windmolen schadelijk zijn voor de natuur. Er zijn ook bijna 450 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners.
Belgische elektriciteitsproducent en energieleverancier van hernieuwbare energie, Aspiravi, plant een turbine van 221 meter hoog in de Mosschaardsstraat in Waregem. Maar de stad geeft negatief advies, want ze willen niet dat de open ruimte verder versnipperd wordt.
"Dit is een waardevol agrarisch gebied dat we willen beschermen", zegt Kim Deplancke, schepen van Omgeving. "Er is hier veel landbouw en een open ruimte. We denken dat er betere locaties zijn voor een windmolen dan hier."
Bezwaarschriften
Ze zijn niet alleen. Er zijn ook 447 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. Een van de buurtbewoners die een bezwaarschrift heeft ingediend, is Henri Van Cauwenberghe. Vanuit zijn tuin zou hij op de windturbine van 221 meter hoog kijken. Henri vreest voor slagschaduw, lawaaihinder en een daling van de waarde van zijn eigendom.
"Als je een beeld neemt van de bestaande bomen en het bos, die zijn nu 40 à 50 meter hoog", klonk het bij Henri. "De turbine is vier maal de hoogte daarvan. Dus je kunt wel rekenen dat dat visuele hinder zal veroorzaken voor alle omwonenden in de regio. Wij zijn niet tegen groene energie, maar plaats dat liever in een havengebied of industriezones."
Het is nu aan Vlaams Minister van Omgeving, Jo Brouns, om te beslissen of Aspiravi een vergunning krijgt of niet.