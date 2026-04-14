"Dit is een waardevol agrarisch gebied dat we willen beschermen", zegt Kim Deplancke, schepen van Omgeving. "Er is hier veel landbouw en een open ruimte. We denken dat er betere locaties zijn voor een windmolen dan hier."

Bezwaarschriften

Ze zijn niet alleen. Er zijn ook 447 bezwaarschriften ingediend door buurtbewoners. Een van de buurtbewoners die een bezwaarschrift heeft ingediend, is Henri Van Cauwenberghe. Vanuit zijn tuin zou hij op de windturbine van 221 meter hoog kijken. Henri vreest voor slagschaduw, lawaaihinder en een daling van de waarde van zijn eigendom.

