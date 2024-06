De socialistische vakbond diende een stakingsaanzegging in bij De Lijn. Over heel Vlaanderen zal gemiddeld 57 procent van de bussen en trams uitrijden. De grootste hinder is er in de provincie Oost-Vlaanderen, waar net niet de helft van de bussen en trams zal rijden. In de Oost-Vlaamse hoofdstad Gent is dat zelfs maar 30 procent.

Ook bij de Waalse openbaarvervoermaatschappi TEC wordt hinder verwacht. Het openbaar vervoer van MIVB in Brussel zou geen hinder ondervinden en ook de treinen zouden moeten rijden zoals normaal.