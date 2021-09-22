Het incident deed zich op 30 augustus 2022 voor in een toenmalige kinderopvang in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Die namiddag stelde de onthaalmoeder vast dat een jongetje van acht maanden oud niet meer ademde. B.M. (55) probeerde O. nog te reanimeren, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De baby raakte met zijn hoofd geklemd toen de lattenbodem van het bedje naar beneden zakte.