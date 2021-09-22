Geen straf voor onthaalmoeder voor onopzettelijke doding van baby Omélie
Archieffoto
Een 55-jarige onthaalmoeder uit Eernegem en haar partner hebben van de Brugse correctionele rechtbank geen straf gekregen voor onopzettelijke doding van een baby. Door een ingezakte lattenbodem kwam een baby van acht maanden in augustus 2022 om het leven. De rechtbank sprak de eenvoudige schuldigverklaring uit, omdat het onderzoek onnodig lang aansleepte.
Het incident deed zich op 30 augustus 2022 voor in een toenmalige kinderopvang in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Die namiddag stelde de onthaalmoeder vast dat een jongetje van acht maanden oud niet meer ademde. B.M. (55) probeerde O. nog te reanimeren, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De baby raakte met zijn hoofd geklemd toen de lattenbodem van het bedje naar beneden zakte.
Parket vorderde geen bestraffing
Volgens het openbaar ministerie werd het bewuste bedje niet correct gemonteerd door de partner van de onthaalmoeder. R.P. (55) maakte de lattenbodem niet vast aan het bedje, waardoor de lattenbodem slechts op ijzeren pinnetjes rustte. "Dat is zelfs een ernstig gebrek aan voorzichtigheid", aldus procureur Lode Vandaele. Het OM vorderde geen concrete bestraffing, maar kon zich vinden in een opschorting. De burgerlijke partij vorderde in totaal 157.000 euro schadevergoeding en kreeg 88.000 euro schadevergoeding toegewezen.
'Nooit opmerking van Ferm'
De verdediging vroeg voor beide beklaagden de vrijspraak. Meester Alexander Verstraete legde uit dat het bedje al ongeveer tien jaar zonder problemen in gebruik was. Bij de aankoop zou de onthaalmoeder van Ferm geen handleiding gekregen hebben. "Bij de controles door Ferm is er ook nooit een opmerking gemaakt", klonk het. Ondergeschikt stelde meester Verstraete dat het onderzoek onnodig lang aansleepte.