Op 30 augustus 2022 stelde een onthaalmoeder uit Eernegem, bij Ichtegem, vast dat een jongetje van acht maanden oud niet meer ademde. Omélie zou gestikt zijn nadat de lattenbodem van het bedje waarin hij sliep in elkaar zakte. De hulpdiensten probeerden de baby nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het bedje was door de man van de onthaalmoeder in elkaar gezet. Samen moesten ze vandaag voor de raadkamer verschijnen. Ook de ouders van Omélie waren aanwezig in Brugge. Zij hebben nog altijd contact met de onthaalmoeder, dat vertelden ze in eerdere interviews in de Vlaamse kranten.