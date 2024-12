Het jongentje stikte toen hij vastraakte tussen de onderdelen van het bedje. De man van de onthaalmoeder had het bedje in elkaar gezet. Daarom moet hij zich mogelijk ook verantwoorden voor de rechtbank. De raadkamer beslist over een maand, op 22 januari 2025, of ze het koppel effectief doorverwijst naar de correctionele rechtbank voor de dood van het jongetje.