In 2023 is door de ministers van Volksgezondheid beslist om voor de erkende centra voor een cofinanciering te zorgen. Vlaanderen reikt vanaf dit jaar subsidies uit die dienen als tussenkomst voor de werkingskosten en bepaalde loonkosten. De werkingsmiddelen zijn onder meer bedoeld voor de loonkosten voor niet-medisch/ondersteunend personeel, de verbruiksgoederen en de energiekosten. De zorgkosten worden gedeeltelijk gefinancierd door de federale overheid.

Concreet gaat het voor Vlaanderen om vijftien centra voor herstelverblijf met 833 erkende verblijfsplaatsen. Per erkende plaats wordt een bedrag van 1.260 euro per jaar geïnvesteerd. In West-Vlaanderen gaat het om drie centra: Duneroze in De Haan, Ter Duinen in Nieuwpoort en Koninklijke Villa in Oostende.