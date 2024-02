16 West-Vlaamse scholen kunnen rekenen op meer dan 100.000 euro. De vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Arkorum 13- De Hagewinde in Roeselare ontvangt 3,6 miljoen euro. Daarmee kan de school onder meer een nieuwbouw plaatsen met inkom en sanitair en een overdekte speelplaats bouwen. Ook het Sint-Godelievecollege in Gistel en lagere school Mijn Oogappel in Vichte gaan aan de slag met respectievelijk 1,4 en 1,2 miljoen euro. De overige 21 scholen hebben elk recht op meer dan 10.000 euro voor kleinere renovatiewerken.