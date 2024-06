Met de uitbreiding komt het aantal op 6, waardoor Deceuninck, wereldleider in duurzame deur- en raamprofielen, straks jaarlijks 45.000 ton PVC recycleert. Net nu heeft het bedrijf ook een mijlpaal bereikt: de recyclage van 100.000 ton materiaal. Het bedrijf vraagt aan Jambon wel om de administratieve last te verminderen bij het over de grens brengen van afval en hoopt dat er straks niet alleen bij publieke maar ook bij private aanbestedingen een verplichting komt op het gebruik van recyclaat.