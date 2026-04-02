In aanloop naar de E3 Saxo Classic pakte lokaal bestuur Harelbeke uit met een opvallende en speelse actie op het Marktplein. Er stond er een gigantisch ijsblok van 1.900 kg met daarin een levensgrote fiets. Harelbekenaren en bezoekers werden uitgenodigd om te voorspellen wanneer het ijs voldoende gesmolten zou zijn, zodat de fiets omviel en de stelling raakte.

“De actie was een groot succes", klonk het bij schepen Thomas Guillemyn. "Zo’n 1.700 mensen dienden hun voorspelling in en heel wat mensen kwamen het ijsblok persoonlijk bewonderen op het Marktplein. Op zondag 29 maart om 16:07:46 is de fiets uiteindelijk gevallen."

1.500 euro

Uit de vele inzendingen kwam Vincent Vervaecke als grote winnaar naar voren. Van de personen die alle quizvragen juist hadden, zat hij het dichtst bij het juiste tijdstip. Hij wint een fietsbudget ter waarde van 1.500 euro bij een Harelbeekse fietshandelaar naar keuze. “Ik ben nog niet helemaal zeker hoe ik het prijzengeld zal besteden", klonk het tevreden bij de winnaar.

"Ik denk bijvoorbeeld aan nieuwe koerskledij, slimme fietsverlichting of misschien wel een radarsysteem dat je verwittigt voor achterliggend verkeer. Een gewone stadsfiets behoort ook tot de opties. Wie weet doe ik iemand anders wel een plezier met een fiets.” Een andere deelnemer voorspelde het tijdstip tot op de minuut, maar gaf een fout antwoord op één van de quizvragen waardoor hij de prijs misliep.