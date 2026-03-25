Na bijna een volle week is het gebeurd: Al sinds vorige week maandagavond (17 uur) staat er op de markt in Harelbeke een Kwaremontfiets in een ijsblok van - oorspronkelijk toch - 1900 kilogram. Voor een wedstrijd: probeer te raden wanneer de fiets omvalt en de stelling rondom de fiets raakt. Het was een ludieke actie in de aanloop naar de E3 Saxo Classic. Meer dan 1700 mensen namen deel. De wedstrijd 'overleefde' de E3 zelf, maar zondagmiddag iets over 16u was het zover. De winnaar mag voor 1500 euro spenderen bij een fietsenhandelaar naar keuze.