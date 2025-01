Vijf beklaagden moeten zich nu voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden. Volgens het parket zouden zij te weinig voorzorgsmaatregelen genomen hebben bij het uitvoeren van de werken in de Christinastraat.

Eén van die beklaagden is een kraanman die aan de slag was voor een firma uit Roeselare. Die beweerde altijd dat hij wel voorzichtig was geweest en niet begreep wat er misgelopen was. Maar volgens het onderzoek heeft het parket toch bezwarende elementen verzameld. "Ze worden vervolgd voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg", meldt woordvoerster Griet De Prest.

Vandaag is de inleidende zitting, pas later zal er ook gepleit worden.