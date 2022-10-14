Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de zaak van de gasontploffing in Oostende, drie jaar geleden, vraagt de betrokken kraanman de vrijspraak. In Brugge is vanmorgen gepleit over de aansprakelijkheid van de gasexplosie. Ook een bouwbedrijf uit Roeselare, de zaakvoerder, een werfleider en een veiligheidscoördinator moeten zich verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen.
Drie jaar geleden raakte de kraanman een gasleiding tijdens werken in de Christinastraat. Kort nadat de hulpdiensten begonnen waren met de evacuaties, volgde een zware gasontploffing. Drie mensen raakten gewond, onder wie een agent en een begeleidster van een restaurant waar mensen met een beperking werken.
Volgens de kraanman en het team op de werf waren alle normale voorzorgsmaatregelen genomen die bij die werken moesten gebeuren.