13°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Oostende

Pro­ces over hevi­ge gas­ex­plo­sie in Oos­ten­de is nu echt gestart

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In de zaak van de gasontploffing in Oostende, drie jaar geleden, vraagt de betrokken kraanman de vrijspraak. In Brugge is vanmorgen gepleit over de aansprakelijkheid van de gasexplosie. Ook een bouwbedrijf uit Roeselare, de zaakvoerder, een werfleider en een veiligheidscoördinator moeten zich verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

Drie jaar geleden raakte de kraanman een gasleiding tijdens werken in de Christinastraat. Kort nadat de hulpdiensten begonnen waren met de evacuaties, volgde een zware gasontploffing. Drie mensen raakten gewond, onder wie een agent en een begeleidster van een restaurant waar mensen met een beperking werken.

2022-10-14 00:00:00 - Kraanman gasexplosie Oostende: "alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen"
Nieuws

Kraanman gasexplosie Oostende: "alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen"
Gasexplosie oostende

Volgens de kraanman en het team op de werf waren alle normale voorzorgsmaatregelen genomen die bij die werken moesten gebeuren.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Gasexplosie Oostende

Meest gelezen

Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende
Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rechtbank Brugge

Medewerker van Brugse school blijft in de cel voor zedenfeiten
Station oostende

Man van 22 opgepakt na dreiging met aanslag in station Oostende
Camera2

Menen plaatst 20 nieuwe vaste camera’s: "Veiligheid is topprioriteit"
Vonnis Voyeur

Vier jaar met uitstel voor voyeur uit Nieuwpoort: “U hebt nog een toekomst. Werk eraan.”
Ex leerkracht Blankenberge

Leerkracht Blankenberge kent straf voor zedenfeiten met minderjarige leerlingen
Waregem

Tiener (15) uit Waregem naar gesloten jeugdinstelling na reeks afpersingen van minderjarigen
Aanmelden