In de zaak van de gasontploffing in Oostende, drie jaar geleden, vraagt de betrokken kraanman de vrijspraak. In Brugge is vanmorgen gepleit over de aansprakelijkheid van de gasexplosie. Ook een bouwbedrijf uit Roeselare, de zaakvoerder, een werfleider en een veiligheidscoördinator moeten zich verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen.