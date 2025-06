Tijdens Viva Tura wordt de Grote Markt van Veurne omgetoverd tot een grote concertzaal in open lucht. Op het podium staan voorlopig vijf artiesten: Helmut Lotti, Jelle Cleymans, Paul Michiels, Sandrine en Jan Wuytens. Zij zullen onder leiding van een live orkest Tura’s grootste hits brengen.

"Er zijn dus een aantal artiesten die de baan op trekken met de liedjes van Will Tura tegenwoordig, langs culturele centra, langs de zalen," zegt Pieter De Wulf van organisator Groep24. "Maar onze artiesten brengen het enkel hier op de historische Grote Markt van Veurne. Je zal dit nergens anders zien."

Er zijn zo’n 2.800 tickets te koop voor Viva Tura, maar of Will zelf aanwezig zal zijn, is nog een vraagteken. "We hebben in elk geval een uitnodiging gestuurd en het is onze vurige wens dat hij hier kan aanwezig zijn om mee te genieten van zijn oeuvre en van deze mooie artiesten," zegt burgemeester Peter Roose.