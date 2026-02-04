© Belga
De stad Veurne heeft haar reglement voor de inname van het openbaar domein verstrengd. Nutsbedrijven die zich niet aan de regels houden, riskeren voortaan een administratieve sanctie tot 300 euro. Met de maatregel wil de stad de hinder voor bewoners beperken.
De gemeenteraad keurde de aangepaste regels recent goed. Nieuw is onder meer de mogelijkheid tot een ingebrekestelling wanneer aannemers de afgesproken duur van een werf niet respecteren, onvoldoende signalisatie plaatsen of bewoners niet tijdig informeren. Ook wanneer de toegankelijkheid niet wordt gegarandeerd of signalisatie blijft staan na de werken, kan de stad ingrijpen en extra kosten aanrekenen.
Hogere boetes
Daarnaast werd het maximumbedrag van de gemeentelijke administratieve sancties opgetrokken tot 300 euro. Dat moet nutsbedrijven die zonder machtiging straten of voetpaden openbreken, aanzetten om de regels beter te volgen.
“Het is broodnodig om strengere regels te introduceren om wegenwerken tijdig te kunnen communiceren en de hinder tot een minimum te beperken”, zegt burgemeester Peter Roose.
Ook schepen van Publiek Domein Elise Sticker wijst op het belang van duidelijke afspraken. “Met strengere regels en duidelijke sancties maken we nutswerken beter beheersbaar, beperken we de hinder voor bewoners zo goed mogelijk en zorgen we ervoor dat wie het openbaar domein inneemt, ook zijn verantwoordelijkheid opneemt.”
Conceptnota
Ook op Vlaams niveau zijn er momenteel debatten bezig over extra instrumenten voor lokale besturen. Zo wil Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits gemeenten meer mogelijkheden geven om aannemers te sanctioneren. In het Vlaams Parlement ligt een conceptnota op tafel die onder meer boetes, een digitale meldlijn voor burgers en extra ondersteuning voor inspectiediensten voorstelt.