Daarnaast werd het maximumbedrag van de gemeentelijke administratieve sancties opgetrokken tot 300 euro. Dat moet nutsbedrijven die zonder machtiging straten of voetpaden openbreken, aanzetten om de regels beter te volgen.

“Het is broodnodig om strengere regels te introduceren om wegenwerken tijdig te kunnen communiceren en de hinder tot een minimum te beperken”, zegt burgemeester Peter Roose.