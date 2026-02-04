6°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Veur­ne ver­strengt regels voor nuts­wer­ken op open­baar domein

Wegenwerken - kraan - werken

© Belga

De stad Veurne heeft haar reglement voor de inname van het openbaar domein verstrengd. Nutsbedrijven die zich niet aan de regels houden, riskeren voortaan een administratieve sanctie tot 300 euro. Met de maatregel wil de stad de hinder voor bewoners beperken.

De gemeenteraad keurde de aangepaste regels recent goed. Nieuw is onder meer de mogelijkheid tot een ingebrekestelling wanneer aannemers de afgesproken duur van een werf niet respecteren, onvoldoende signalisatie plaatsen of bewoners niet tijdig informeren. Ook wanneer de toegankelijkheid niet wordt gegarandeerd of signalisatie blijft staan na de werken, kan de stad ingrijpen en extra kosten aanrekenen.

Hogere boetes

Daarnaast werd het maximumbedrag van de gemeentelijke administratieve sancties opgetrokken tot 300 euro. Dat moet nutsbedrijven die zonder machtiging straten of voetpaden openbreken, aanzetten om de regels beter te volgen.

“Het is broodnodig om strengere regels te introduceren om wegenwerken tijdig te kunnen communiceren en de hinder tot een minimum te beperken”, zegt burgemeester Peter Roose.

“Met strengere regels en duidelijke sancties maken we nutswerken beter beheersbaar."

Elise Sticker, schepen van Openbaar Domein

Ook schepen van Publiek Domein Elise Sticker wijst op het belang van duidelijke afspraken. “Met strengere regels en duidelijke sancties maken we nutswerken beter beheersbaar, beperken we de hinder voor bewoners zo goed mogelijk en zorgen we ervoor dat wie het openbaar domein inneemt, ook zijn verantwoordelijkheid opneemt.”

Conceptnota

Ook op Vlaams niveau zijn er momenteel debatten bezig over extra instrumenten voor lokale besturen. Zo wil Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits gemeenten meer mogelijkheden geven om aannemers te sanctioneren. In het Vlaams Parlement ligt een conceptnota op tafel die onder meer boetes, een digitale meldlijn voor burgers en extra ondersteuning voor inspectiediensten voorstelt.

Slordige werken
Nieuws

Boetes voor aannemers van nutswerken komen dichterbij
Redactie

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-09-07 00:00:00 - Dagelijks melding van seksueel geweld in zorgcentrum Roeselare

Veilige Huizen bereiken 30 procent meer gezinnen, ook stijging in West-Vlaanderen
Jongeren wagen zich aan Drone-Bootcamp in Damme: "Ik vind de techniek hoe je moet landen het leukst"

Jongeren wagen zich aan Drone-Bootcamp in Damme: "Ik vind de techniek hoe je moet landen het leukst"
Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek Trotse Boeren uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"

Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek 'Trotse Boeren' uit: "De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels"
2021-01-26 00:00:00 - Campings en vakantieparken trekken naar Raad van State

Westtoer raadt toeristen aan om nog snel te boeken: "Nog 12 dagen aan 6% BTW"
Gevangenis Ieper

Minister van Defensie zegt niet sowieso nee tegen inzetten van militairen in gevangenissen
Markt1

Ieper pakt mobiliteit in centrum aan, met onder meer knip op de Grote Markt
Aanmelden