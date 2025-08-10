11°C
Boe­tes voor aan­ne­mers van nuts­wer­ken komen dichterbij

Slordige werken

Vlaams Minister van Binnenland Hilde Crevits vindt ook dat gemeentes meer middelen moeten hebben om aannemers van nutswerken te sanctioneren. De commissie Binnenlands Bestuur bespreekt hierover vandaag een conceptnota van Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene.

Dat de conceptnota nu ook steun krijgt van de minister brengt boetes door gemeentes een stap dichterbij. Aannemers van nutswerken breken straten vaak herhaaldelijk open of laten ze in slechte toestand achter.  Gemeentes moeten de werken dan wel opvolgen, ze hebben op vandaag niet echt middelen om te sanctioneren als de aannemer de werken slecht uitvoert. Warnez stelt ook een digitale burgermeldlijn voor en ondersteuning voor inspectiediensten.

Brecht Warnez (CD&V)
Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) wil strengere aanpak van slordige nutswerken
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Wegenwerken

