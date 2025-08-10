Dat de conceptnota nu ook steun krijgt van de minister brengt boetes door gemeentes een stap dichterbij. Aannemers van nutswerken breken straten vaak herhaaldelijk open of laten ze in slechte toestand achter. Gemeentes moeten de werken dan wel opvolgen, ze hebben op vandaag niet echt middelen om te sanctioneren als de aannemer de werken slecht uitvoert. Warnez stelt ook een digitale burgermeldlijn voor en ondersteuning voor inspectiediensten.