En telkens spoelen dan miljoenen van die korrels bij ons aan. Ingrid Meys: "Ik heb ze zelf ter hoogte van Middelkerke kunnen zien. Ik heb mensen gehoord die ze op de Oosteroever in Oostende hebben gevonden, in Zeebrugge, in Blankenberge. Overal liggen ze verspreid momenteel."

De korrels blijven dan op het strand en in het milieu, want opruimen is onbegonnen werk. Sommige vogels zien de bolletjes als voedsel en bezwijken dan wanneer er te veel in de maag terecht komen. Niet alle vogelsoorten kunnen die uitbraken.