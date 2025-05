Het project moet uitwijzen hoe rendabel deze verticale windmolens zijn. De stad en het betrokken bedrijf mikken op een terugverdientijd van vijf tot zes jaar. Met de opgewekte windenergie zet het bedrijf een belangrijke stap richting meer energieonafhankelijkheid.

"Vooral in de winterperiode hebben wij heel weinig opbrengst van onze zonnepanelen. En gezien we hoge pieken creëren door het lassen zijn we genoodzaakt om andere oplossingen te zoeken. En daar zijn we nu mee bezig: een windmolen", zegt Christophe Vercoutter, Werkhuis Vercoutter