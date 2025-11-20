2°C
Torhout

Ver­dach­te van brand­stich­tin­gen in Tor­hout krijgt enkelband

Brandstichting torhout

De man die verdacht wordt van een reeks brandstichtingen in Torhout krijgt een enkelband. In afwachting van een mogelijk proces mag hij z'n voorhechtenis dus thuis uitzitten.

De man van 34 uit Torhout zou eind oktober een auto in brand hebben gestoken, waarbij ook een woning schade opliep. De verdachte zou op camerabeelden herkend zijn, maar hij ontkent. De politie onderzoekt of de man ook bij gelijkaardige feiten betrokken is in dezelfde buurt. Tien jaar geleden kreeg hij al eens een werkstraf voor brandstichting in Zedelgem.

Pyromaan Torhout eindelijk opgepakt? Verdachte in de cel voor reeks brandstichtingen
Davy Vercamer

Davy Vercamer
