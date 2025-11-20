De man van 34 uit Torhout zou eind oktober een auto in brand hebben gestoken, waarbij ook een woning schade opliep. De verdachte zou op camerabeelden herkend zijn, maar hij ontkent. De politie onderzoekt of de man ook bij gelijkaardige feiten betrokken is in dezelfde buurt. Tien jaar geleden kreeg hij al eens een werkstraf voor brandstichting in Zedelgem.