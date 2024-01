Veel leerlingen komen te laat op school. Nele Vandenheede, Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen: "We hadden vanmorgen 104 afwezige leerlingen. 70 daarvan zijn intussen toegekomen. Zij hebben zich komen aanmelden dat ze te laat zijn door de sneeuw en de gladheid. Er zullen ook nog wat zieke leerlingen zijn. Ik denk niet dat er leerlingen echt afwezig zijn door de sneeuwval. Maar zoveel laatkomers is toch uitzonderlijk. Normaal

zijn het er vijf of tien per dag. Nu is dat toch wel een uitzondering."

Drie keer te laat betekent in deze school een week lang je extra vroeg aanmelden op het secretariaat, maar deze keer telt alvast niet mee.