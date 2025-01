Voor een huis in West-Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 324.183 euro. Knokke-Heist is de duurste met 785.343 euro. In Wervik tel je voor een huis gemiddeld 211.441 euro neer.

Een appartement kost in onze provincie nu gemiddeld 304.399 euro. Ook daar is Knokke-Heist de duurste: 643.288 euro. Roeselare zit bij de goedkopere: 189.148 euro.

"In de loop van 2024 herstelde de vastgoedmarkt zich langzaam," zegt notaris Bart Van Opstal uit Oostende. "In de eerste drie maanden van het jaar daalde het aantal verkopen nog met 7,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Halfweg 2024 ging het om een daling van 4,2 procent. Als we het volledige jaar bekijken, zaten we zo goed als op het niveau van 2023."