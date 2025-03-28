Vastgoedmarkt leeft op: West-Vlaanderen enige provincie waar prijs niet steeg
Het aantal vastgoedtransacties is in de eerste negen maanden fors gestegen. Er waren ruim 15 procent meer verkopen in België dan in dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van de notarissen. In tegenstelling tot in de andere Vlaamse provincies bleef de prijs in West-Vlaanderen stabiel, voor een appartement betaalde je zelfs minder.
"Er is een duidelijke heropleving", zegt notaris en woordvoerder Bart van Opstal. "Twee categorieën van kopers zijn actiever: de jongeren en de investeerders." In Vlaanderen zat bij appartementen het aandeel jonge kopers in de lift. In de eerste negen maanden van dit jaar waren kopers tussen 26 en 30 jaar goed voor 20 procent. In 2024 ging het om 18 procent. "Voor die stijging zijn drie verklaringen: de verlaging van de registratierechten van 3 naar 2 procent in Vlaanderen, de moeilijke huurmarkt en het feit dat een appartement goedkoper is dan een huis."
Goedkoopste
De gemiddelde prijs van een huis in België steeg met 5 procent naar 346.218 euro. Dat is vooral het gevolg van een felle toename in Wallonië, waar de prijs van een huis met bijna 13 procent steeg door lagere tarieven voor registratiebelasting sinds 1 januari en een relatief beperkt aanbod. De gemiddelde prijs van een appartement steeg met 1,7 procent naar 275.862 euro.
Al zijn er ook provinciale verschillen, waarbij West-Vlaanderen de enige provincie is waar de prijs voor een huis stabiel bleef (+0,1%) en de prijs voor een appartement zelfs daalde (-3,8%). Die daling is volgens van Opstal te danken aan de prijsdalingen in de kustgemeenten. Gemiddeld betaal je in West-Vlaanderen 296.096 euro voor een appartement en 331.888 euro voor een huis. Zo is West-Vlaanderen de goedkoopste provincie in Vlaanderen om een huis te kopen.