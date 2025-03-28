De gemiddelde prijs van een huis in België steeg met 5 procent naar 346.218 euro. Dat is vooral het gevolg van een felle toename in Wallonië, waar de prijs van een huis met bijna 13 procent steeg door lagere tarieven voor registratiebelasting sinds 1 januari en een relatief beperkt aanbod. De gemiddelde prijs van een appartement steeg met 1,7 procent naar 275.862 euro.

Al zijn er ook provinciale verschillen, waarbij West-Vlaanderen de enige provincie is waar de prijs voor een huis stabiel bleef (+0,1%) en de prijs voor een appartement zelfs daalde (-3,8%). Die daling is volgens van Opstal te danken aan de prijsdalingen in de kustgemeenten. Gemiddeld betaal je in West-Vlaanderen 296.096 euro voor een appartement en 331.888 euro voor een huis. Zo is West-Vlaanderen de goedkoopste provincie in Vlaanderen om een huis te kopen.

