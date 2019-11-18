22°C
Houthulst

Var­kens belan­den in mest­kel­der nadat stal­vloer in Kler­ken instort

Illustratiebeeld

In Klerken bij Houthulst zijn vanochtend zo’n 60 tot 70 varkens in een mestkelder terechtgekomen. Dat gebeurde toen een muur instortte en een deel van de stalvloer mee naar beneden zakte.

De hulpdiensten konden niet meteen ingrijpen door de hoge concentratie aan mestgassen in de stal. “Eerst moesten we langdurig ventileren om de situatie veilig te maken”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Pas daarna kon de reddingsactie opgestart worden.

“Eerst moesten we langdurig ventileren om de situatie veilig te maken.”

Kristof Louagie, brandweer Westhoek

Gespecialiseerd dierenreddingsteam

Met speciale takels worden de dieren één voor één uit de kelder gehaald. Voor de complexe interventie kwam ook het gespecialiseerd dierenreddingsteam ter plaatse, samen met extra manschappen met ademluchtmaterieel. "De operatie zal nog enkele uren duren”, klinkt het.

Ook een adviseur gevaarlijke stoffen werd ingeschakeld. Hoeveel varkens het incident zullen overleven, is nog niet duidelijk.

