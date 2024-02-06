Pork.be is alleszins tevreden met de opvolging van het dossier door de federale en de Vlaamse overheid. De sector vraagt nu onder meer snel duidelijkheid over de praktische gevolgen en pleit ook voor een "solidair" Europees antwoord om de export te vrijwaren. Ook zit de sector nog met vragen wat de gevolgen zijn voor transporten die reeds onderweg zijn.

De Chinese tijdelijke invoerheffingen variëren van 15,6 tot 62,4 procent en gelden sinds 10 september. Peking stelt dat Europese producenten varkensvlees en nevenproducten aan dumpingprijzen hebben geëxporteerd, waardoor de eigen sector schade heeft geleden. Het land zit met een binnenlands overaanbod aan varkensvlees terwijl de consumptie hapert.

