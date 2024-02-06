20°C
West-Vlaanderen

Chi­ne­se import­hef­fin­gen op Bel­gisch var­kens­vlees wegen zwaar door

Westvlees

De Belgische varkenssector vreest de gevolgen van de nieuwe importheffingen op varkensvlees die sinds woensdag van kracht zijn in China. De "zeer zware" tarieven zullen al op de korte termijn de markt verstoren, zegt Pork.be, de belangenorganisatie van de Belgische varkenshouderij.

Ons land exporteert jaarlijks 15.000 ton varkensvlees en bijproducten naar China. Dat zijn delen van het varken zoals poten en -oren die in eigen land minder in de smaak vallen, maar wel in China. Daarom is het land een cruciale afzetmarkt voor de producenten, verwerkers en slachthuizen, klinkt het.

Impact op hele keten

Zo dreigen de hogere heffingen volgens Pork.be de marges zwaar onder druk te zetten, wat kan leiden tot een verlies van marktaandeel, prijsdruk en een directe impact op de tewerkstelling. "Deze handelsmaatregelen raken niet enkel onze exporteurs, maar de volledige waardeketen: van boer tot slachthuis en verwerker. Voor een open economie als de onze, die sterk afhankelijk is van internationale handel, zijn dergelijke heffingen bijzonder schadelijk. We rekenen op een krachtig antwoord op Vlaams, Belgisch en Europees niveau om de balans in de handel te herstellen", dixit voorzitter Filip Fontaine.

Europese aanpak

Pork.be is alleszins tevreden met de opvolging van het dossier door de federale en de Vlaamse overheid. De sector vraagt nu onder meer snel duidelijkheid over de praktische gevolgen en pleit ook voor een "solidair" Europees antwoord om de export te vrijwaren. Ook zit de sector nog met vragen wat de gevolgen zijn voor transporten die reeds onderweg zijn.

De Chinese tijdelijke invoerheffingen variëren van 15,6 tot 62,4 procent en gelden sinds 10 september. Peking stelt dat Europese producenten varkensvlees en nevenproducten aan dumpingprijzen hebben geëxporteerd, waardoor de eigen sector schade heeft geleden. Het land zit met een binnenlands overaanbod aan varkensvlees terwijl de consumptie hapert.

Westvlees
Nieuws

Westvlees mag opnieuw varkenspoten- en koppen naar China exporteren

De Belgische varkenssector had van 2018 tot 2023 al af te rekenen met een volledig importverbod in China door de Afrikaanse varkenspest.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Varkens Varkenshouderij

