In september 2018 dook de Afrikaanse Varkenspest (AVP) op in België, in de provincie Luxemburg. De besmetting was enkel vastgesteld bij wilde zwijnen, maar ook dat had een impact op de export. Maar liefst 29 landen, waaronder China, stelden beperkingen in op de import van Belgisch varkensvlees naar hun grondgebied.

Na een jaar was de ziekte uitgeroeid. Eind 2020 verkreeg België opnieuw de ziektevrije status van de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE). Dat betekende dat de embargo’s konden worden opgeheven. Maar nu pas, in 2024, besliste China om het embargo ook effectief op te heffen.